Российские военные создали новую защиту от украинских дронов РИА Новости: российские военные разработали защиту для БМП от FPV-дронов

Фото: МО РФ

Российские бойцы из состава подразделений группировки «Юг» разработали новую защиту от дронов-камикадзе для БМП, сообщил РИА Новости военный, участвовавший в разработке конструкции. По его словам, испытания механизма прошли в боевых условиях.

Закрывается крыша — орудийная башня, боковая защита делается и защита ребристого или трансмиссионного отделения. Это наша разработка, наших военнослужащих. Было три или четыре опытных образца отправлены в подразделения, потом были выбраны в один элемент, который себя зарекомендовал, — рассказал военнослужащий.

БМП с новой конструкцией уже поставили в зону специальной военной операции, где разработка показала свою высокую эффективность. Из 10 поврежденных машин были зафиксированы минимальные осколочные повреждения, которые не пробили броню. Как уточнил военный, установка такой конструкции на БМП занимает один день.

Госкорпорация «Ростех» ранее сообщила, что подходит к завершению тестирование улучшенной версии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ-СВ». Машина, которая разработана для обеспечения защиты Сухопутных войск ВС РФ и оснащена новым гусеничным шасси, соответствует всем требованиям Минобороны.