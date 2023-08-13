Российские военные сбили в воздушном бою украинский Ми-8 Поддубный: в ДНР в воздушном бою сбит украинский Ми-8

Фото: МО РФ

Боевая работа экипажей Ка-52

В ДНР в воздушном бою сбит украинский вертолет Ми-8, сообщил в Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его словам, это произошло в районе населенного пункта Брусовка.

В районе Брусовки (ДНР) в воздушном бою сбит украинский вертолет Ми-8, — написал он.

В пресс-службе Минобороны России до этого сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на территории Курской области. В ведомстве уточнили, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

В МО также до этого сообщали об уничтожении украинского беспилотника в небе над Белгородской областью. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Telegram-канал Baza добавил, что беспилотник упал на частный дом в Белгородской области. По данным канала, он был запущен со стороны Украины и рухнул на дом в селе Беловское в 30 километрах от границы в ночь на 13 августа.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников в регионе. По его словам, в результате атак 12 августа никто не пострадал. Гладков уточнил, что один из беспилотников был сбит на подлете к Белгороду, второй — возле поселка Батрацкая Дача. Кроме того, БПЛА атаковали село Журавлевка в Белгородском районе и село Демидовка в Краснояружском районе.