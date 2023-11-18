Российские военные разбрасывают листовки c призывом к ВСУ сдаться ВС России на Херсонском направлении разбрасывают листовки c призывом сдаться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные из группировки «Днепр» разбрасывают листовки на Херсонском направлении c призывом к солдатам ВСУ сдаться, сообщил РИА Новости источник. Листовки сбрасываются со специально оборудованных беспилотников.

Военные группировки войск «Днепр» при помощи специально оборудованных беспилотников засеивают и «залистовывают» Херсонское направление специальными агитматериалами. Они содержат в себе не только призывы к украинским военным сдаваться в плен и сохранять себе тем самым жизнь, но и подробную инструкцию, как это сделать правильно, — сообщил источник.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин до этого рассказал, что украинские солдаты могут остановить военные действия и вернуться живыми домой, если начнут сдаваться российской армии. Он добавил, что украинцам следует прекратить погибать зря.

Попавший в плен грузинский снайпер Георгий Чубетидзе ранее сообщил, что поток наемников во «второй иностранный легион» ВСУ заметно снизился. По его словам, по сравнению с прошлым годом и началом нынешнего пополняться новыми людьми легион стал гораздо реже.

Чубетидзе добавил, что служил во «втором интернациональном легионе обороны Украины» в звании младшего сержанта. В плен к российским военнослужащим он попал, когда вместе с сослуживцем направлялся на позицию для стрельбы, но ошибся дорогой.