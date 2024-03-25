Российские военные прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового Рогов сообщил о прорыве обороны ВСУ северо-западнее Вербового на два километра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России прорвали оборону украинских войск северо-западнее села Вербовое на Ореховском направлении, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, военнослужащим удалось занять пять опорных пунктов противника.

Наши войска прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на Ореховском направлении, продвинулись на два километра и заняли пять вражеских опорников, — сказал Рогов.

Он также отметил, что российские военные начали наступать северо-западнее села Работино на данном участке. Кроме того, они улучшили свои позиции в самом населенном пункте. По словам Рогова, ВС РФ также накрыли позиции ВСУ точными артиллерийскими ударами и авиабомбами возле сел Пятихатки и Жеребянки.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков признал, что российские войска уверенно продвигаются на всех направлениях в зоне проведения специальной операции. По его словам, военнослужащие используют «качели»: давят по всей линии боевого соприкосновения, выискивая слабые места ВСУ.

До этого СМИ сообщали, что Украина испытывает катастрофическую нехватку как боеприпасов, так и военнослужащих. Уточнялось, что это связано с повсеместным уклонением граждан от мобилизации.