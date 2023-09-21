«Russian bathhouse»: российские военные позвали Байдена попариться в бане Солдат группировки «Отважные» пригласил Байдена в баню для лечения деменции

Фото: Olivier Douliery/Consolidated/Global Look Press

Джо Байден

Военнослужащий российской группировки «Отважные» пригласил президента США Джо Байдена в зону СВО, чтобы попариться в русской бане и излечить деменцию, сообщает Telegram-канал «Работайте, братья!». В своем обращении, записанном на английском языке, солдат подчеркнул, что он будет рядом с лидером американского государства, чтобы показать ему выход после излечения.

Видеоролик был снят в зоне проведения специальной военной операции. Российский солдат провел экскурсию по полевой бане, которая была построена по приказу командира подразделения. Отмечается, что военнослужащие топят баню через сутки. После проведения экскурсии солдат обратился к Байдену на английском языке.

Господин Байден, я обращаюсь к вам. Мы приглашаем вас в наш bathhouse или как она называется «Русская баня». Мы надеемся излечить вашу деменцию. В любом случае, я буду рядом и подскажу, где выход, — заявил он.

Президента Украины Владимира Зеленского военнослужащий приглашать отказался. По его словам, глава украинского государства страдает от заболевания, которое лечится «только огнем инквизиции».

Как сообщалось ранее, Байден потерялся на сцене после своего выступления в Филадельфии. Он сделал несколько шагов в противоположном от выхода направлении, после чего его остановил помощник. Он помог Байдену найти выход.