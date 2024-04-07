Российские военные поразили топливные хранилища в Харькове Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по хранилищам топлива и складам в Харькове

Вооруженные силы России совершили серию ударов по хранилищам топлива и складам возле аэропорта в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. По его словам, на последних были неоднократно замечены военные грузовые автомобили.

Днем 7 апреля по военным объектам города Харьков пришлась серия ударов. Подполье Харькова зафиксировало очень удачное попадание по площадке хранилищ ГСМ в Индустриальном районе Харькова. Впритык к площадке находятся склады, где часто видели армейские грузовики, — заявил собеседник агентства.

Как отметил Лебедев, примерно в 14:20 в районе Харьковского аэропорта прогремел взрыв. Удар пришелся восточнее взлетно-посадочной полосы, где находятся склады и ангары. По словам очевидца, над Харьковом был замечен объект с реактивным двигателем.

Имеется в виду разведывательный БПЛА, который производит объективный контроль попаданий и работу систем ПВО, — объяснил Лебедев.