Российские военные помогают инженерам улучшить детектор обнаружения БПЛА

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие в зоне спецоперации активно используют устройство, способное с земли уловить вражеский дрон на расстоянии более 1,5 километра и предупредить о его приближении, рассказал РИА Новости директор по развитию компании — разработчика 3mx Сергей Шандобыло. По его словам, бойцы даже предлагают способы улучшить детектор — например, передают инженерам сбитые беспилотники, чтобы те могли их изучить и внести в устройство новые данные.

Несмотря на то, что бойцы остались довольны нашей разработкой, продолжают поступать предложения, как устройство можно улучшить, — рассказал Шандобыло.

Ранее холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал специальный антидроновый комплекс «Чистюля», который защищает бойцов от беспилотников. Устройство представляет собой кейс весом до восьми килограммов, который имеет возможность дистанционного управления вражескими дронами. Попав под воздействие «Чистюли», БПЛА упадет или вернется в точку взлета.

Также в Центре комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали комплекс дальней цифровой связи для FPV-систем «Метроном», который позволит значительно увеличить расстояние применения дронов и обезопасить боевые расчеты в зоне СВО. По словам генерального директора организации Дмитрия Кузякина, новый комплекс уже прошел испытания.