Российские военные отразили под Донецком попытку ВСУ провести разведку боем Российские силы отразили в ДНР попытку ВСУ разведки боем, уничтожив более 10 военных

Фото: Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские войска успешно отразили попытку противника провести разведку боем на Южно-Донецком направлении, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева. В результате этого столкновения была уничтожена разведгруппа противника, и ликвидировано более 10 боевиков.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» отражена попытка разведки боем наших передовых позиций, а также уничтожена разведгруппа противника, ликвидировано более 10 боевиков, — сказал Александр Гордеев.

Кроме того, расчет зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» уничтожил украинский беспилотник «Валькирия». На Запорожском направлении, расчет ЗРК «Бук» сбил украинский вертолет Ми-24. А силами и средствами разведки было выявлено скопление пяти бронеавтомобилей и до 40 боевиков в районе населенного пункта Малиновка.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что главной целью контрнаступления ВСУ станет Запорожье с выходом на Мариуполь. При это он выразил уверенность, что украинской армии не удастся осуществить этот план, несмотря на поставки Западом оружия и военной техники, а также создание новых формирований.