Российские войска успешно отразили попытку противника провести разведку боем на Южно-Донецком направлении, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева. В результате этого столкновения была уничтожена разведгруппа противника, и ликвидировано более 10 боевиков.
На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» отражена попытка разведки боем наших передовых позиций, а также уничтожена разведгруппа противника, ликвидировано более 10 боевиков, — сказал Александр Гордеев.
Кроме того, расчет зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» уничтожил украинский беспилотник «Валькирия». На Запорожском направлении, расчет ЗРК «Бук» сбил украинский вертолет Ми-24. А силами и средствами разведки было выявлено скопление пяти бронеавтомобилей и до 40 боевиков в районе населенного пункта Малиновка.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что главной целью контрнаступления ВСУ станет Запорожье с выходом на Мариуполь. При это он выразил уверенность, что украинской армии не удастся осуществить этот план, несмотря на поставки Западом оружия и военной техники, а также создание новых формирований.