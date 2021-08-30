Российские военные назвали Хасавюртовский мир предательством

Ветераны чеченской войны сообщили о том, что заключённый в августе 1996 года с боевиками Хасавюртовский мир является предательством со стороны российских властей. Об этом пишет Lenta.ru.

Спустя 25 лет после подписания мира у меня сохраняется двоякое отношение к этому эпизоду. С одной стороны, соглашение спасло много жизней, однако в итоге привело ко второй чеченской войне, — отметил Владимир Самохвалов, командир сводного отряда СОБР МВД в 1996 году.

Получается, что политики, которые вмешались в решение данного конфликта, предали российских военных, хотя на тот момент войска могли дойти до конца и закончить войну, ведь были разработаны соответствующие планы, отметил бывший военный.

В итоге, уважение военных к подписавшему мирный договор секретарю совета безопасности и генералу Александру Лебедю снизилось. Казалось, что жертвы многих молодых бойцов стали напрасны. К тому же, сами боевики потом постоянно нарушали соглашения, стреляя в российских военных, при этом ответный огонь открывать было нельзя, рассказал Михаил Голубчиков, занимавший тогда должность заместителя командира взвода.

Ранее бывший руководитель администрации президента России Сергей Филатов заявил, что радикально настроенные мусульмане были недовольны Хасавюртовскими соглашениями и развязали вторую чеченскую войну.

Первая чеченская война началась в 1994 году. Её основной целью стало возвращение контроля над республикой, которая заявила о своей независимости от России. Результатом стало подписание мирного соглашения в августе 1996 года начальником штаба Вооружённых сил Чеченской Республики Ичкерии Асланом Масхадовым, по поручению президента самопровозглашённой республики Зелимхана Яндарбиева, и секретарём Совета безопасности Российской Федерации Александром Лебедем.