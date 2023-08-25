Российские военные на передовой получили субсидии на жилье

Фото: МО РФ

Участникам спецоперации на Украине, находящимся на передовой, вручили документы на получение субсидий для покупки или строительства жилья, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что уделяют особое внимание реализации социальных гарантий в отношении военнослужащих и членов их семей.

Руководством органов жилищного обеспечения российского военного ведомства было принято решение подготовить документы на выделение жилищных субсидий и вручить их военнослужащим непосредственно на передовой, не дожидаясь их возвращения из зоны проведения спецоперации, — рассказали агентству в ведомстве.

В Минобороны добавили, что решения на выделение субсидий участникам СВО вручали замглавы Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО Алексей Гаврилов и руководитель ФГАУ «Росжилкомплекс» ведомства Валерий Абраменков.

Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов предложил выплачивать две пенсии детям-инвалидам, потерявшим кормильца, который участвовал в специальной военной операции. По его мнению, такие дети нуждаются в особой поддержке государства и несправедливо платить им только одну пенсию, наиболее выгодную по размеру. Нилов уточнил, что назначение второй пенсии по потере кормильца должно частично решить проблему затрат на дополнительный уход.