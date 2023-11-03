Российские военные ликвидировали командира украинского спецназа «РВ»: армия России ликвидировала командира спецназа ВСУ Кудабекова

Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России ликвидировали командира украинского спецназа Андрея Кудабекова с позывным «Бек», сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны». По его данным, Кудабеков погиб в ходе боевых действий. Отмечается, что он занимал должность командира батальона особого назначения «Чернигов». В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Источники канала отмечают, что Кудабеков являлся активным участником украинского Евромайдана. До начала специальной военной операции мужчина работал в частной военной компании в странах Африки. Затем он вернулся на родину и создал собственное подразделение специального назначения. Уточняется, что отряд Бека проводил диверсионные операции, в том числе и на территории России. Кудабеков был ликвидирован 31 октября в Черниговской области, подробности его гибели не приводятся.

Как сообщалось ранее, спецназ Центрального военного округа (ЦВО) начал применять бесшумные минометы «Галл» на Краснолиманском направлении. По словам бойцов спецподразделения, это оружие продемонстрировало высокую эффективность. Кроме того, оно дает возможность неожиданно атаковать позиции ВСУ.