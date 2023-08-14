Российские военные ликвидировали двух высокопоставленных офицеров ВСУ Поддубный: в зоне СВО ликвидировали двух высокопоставленных офицеров ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские военные в зоне СВО ликвидировали двух высокопоставленных офицеров ВСУ, сообщил в Telegram военкор Евгений Поддубный. По его словам, речь идет о командире разведотряда нацбатальона «Киевская Русь» Петре Корсаке и майоре из президентской бригады сухопутных войск ВСУ — Юрии Цыбе.

В зоне СВО ликвидирован командир разведотряда нацбатальона «Киевская Русь» Петр Корсак. Уроженец Львова стал участником боевых действий в Донбассе сразу после «Майдана». Успел побывать в Сирии. С началом СВО вновь вернулся в ряды украинских нацформирований. Также на Купянском направлении ликвидирован майор из президентской бригады Сухопутных войск ВСУ — Юрий Цыб, — написал военкор.

13 августа Поддубный сообщил, что российские военные ликвидировали в зоне проведения спецоперации офицера 126-й бригады ВСУ Эдуарда Ращука. Как уточнил журналист в своем Telegram-канале, Ращук — уроженец Одесской области и идейный неонацист, служивший в составе подразделения «Химера».

Ранее военкор также сообщал, что в зоне СВО были нейтрализованы двое высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины. Так, ВС РФ ликвидировали майора Алексея Шелудько и офицера 38-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Яриша.

Кроме того, по данным Министерства обороны России, артиллеристы ВС РФ поразили пункт управления присоединившихся к украинским войскам иностранных наемников в Николаеве, а также нанесли ракетный удар по палаточному лагерю ВСУ в районе населенного пункта Райское. Экипажи Су-25 поразили скопления живой силы противника в Белогоровке, Спорном и Красногоровке. В районе Красногоровки расчет огнеметный системы «Солнцепек» уничтожил подразделения 1-го батальона 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.