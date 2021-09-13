Российские военные испытали лёгкие багги «Сармат-2»

Ульяновские десантники в ходе военных учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области испытали новые лёгкие багги «Сармат-2». Об этом стало известно из публикации Минобороны России на YouTube.

На видео показана переброска лёгкового военного автомобиля «Сармат-2» в грузовом отсеке вертолёта Ми-8. Также силовики продемонстрировали стрельбу из бортового оружия багги: оно может быть оснащено как пулеметами «Корд» калибра 12,7 миллиметра, так и автоматическим гранатометом АГС-17 «Пламя».

«Сармат-2» разработан в московском Опытно-конструкторском бюро «Техника». Лёгкое специальное транспортное средство оснащено открытым кузовом и полноприводным шасси с межколесными и межосевыми блокировками. Двигатель от ВАЗ-2123 позволяет автомобилю разогнаться до 130 километров в час при грузоподъёмности в 600 килограммов.

Ранее в рамках учений «Запад-2021» Россия впервые применила боевых роботов «Уран-9» и «Нерехта»: они использовались для обороны и разведки соответственно.