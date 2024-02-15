Российские военные аэродромы проверили на прочность «Известия»: военные аэродромы проверили на устойчивость к массированным ударам

Российские военные аэродромы проверили на устойчивость к массированным ударам, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство обороны РФ. Как отмечается, специальные военные учения проведены сразу в нескольких регионах на западном и южном стратегических направлениях. Они проходили с учетом опыта специальной военной операции.

По данным издания, подобные тренировки, в которых прорабатывается восстановление аэродромов, актуальны на фоне регулярных атак украинских беспилотников. Эксперты полагают, что не следует недооценивать и угрозу со стороны НАТО.

Мы должны учитывать и то, что у наших границ прямо сейчас проходят маневры НАТО с участием 90 тысяч человек, большого числа кораблей и самолетов. Они и в Арктике активизировались. А там тоже наши аэродромы, — пояснил военный эксперт Василий Дандыкин.

Как отмечается, во время маневров прорабатывалось восстановление аэродромов после массированных ударов. Военнослужащие заделывали воронки, отстраивали взлетно-посадочные полосы и капониры.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев назвал целью крупнейших учений НАТО на границе с Россией нагнетание обстановки и демонстрацию силы. Перенджиев выразил опасения, что страны НАТО могут вступить в противоборство с Россией за Арктическую зону. Эксперт допустил, что натовские войска могут перекинуться на северо-западные широты Калининградской области с Балтийского моря.