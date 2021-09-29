Российские военные провели учения в горах Таджикистана

Военные крупнейшего российского сухопутного соединения, размещённого за рубежом, провели тактические учения в горах Таджикистана по ликвидации условных боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. В них были задействованы бронетранспортёры БТР-82 и снайперы.

По замыслу учения разведкой были замечен отряд незаконного вооружённого формирования, двигающийся по горному серпантину в сторону населённого пункта. Мотострелки сорвали планы «боевиков», нанеся внезапный удар с фланга, — говорится в сообщении ЦВО.

С помощью модернизированных бронетранспортёров БТР-82 военнослужащим удалось уничтожить отряд огнём из 30-миллиметровых автоматических пушек на подступах к городу. В поддержку им выступили снайперские подразделения, вооружённые 12,7-миллиметровыми снайперскими винтовками «Корд-М».

Ранее завершились совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021». В них приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа Вооружённых сил РФ, представители руководства и личный состав вооружённых сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии, а также представитель военной делегации Шри-Ланки. Наиболее отличившиеся военнослужащие поощрены ведомственными наградами Минобороны России.