Российские военкоры сообщили об атаке Украины «странными объектами» «РВ»: странные объекты атакуют цели противника в Полтавской области Украины

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Издание «Русская Весна» сообщило о нападении странных объектов на цели ВСУ в Кременчуге Полтавской области. В городе была слышна серия взрывов, предположительно, связанных с попыткой украинской противовоздушной обороны (ПВО) отразить атаку.

Это не шахид. Высота полета 4–5 километров над землей. Летит строго по направлению ветра. Мы на 80% уверены, что это тот металлический шар, — отметили военные корреспонденты издания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил падение беспилотника в городском округе Коломна и предположил, что целью дрона был объект гражданской инфраструктуры. Выяснением обстоятельств инцидента занимаются ФСБ и другие компетентные органы.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия должна более решительно реагировать на падения беспилотников в регионах. По его словам, в зависимости от развития украинского конфликта таких провокаций может случаться больше.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ из гаубицы Д-30. Цель была обнаружена разведчиками, которые передали координаты на пункт управления артиллерией. От получения цели до выстрела прошло не более двух минут, в ходе боевой работы было уничтожено около 20 военнослужащих ВСУ.