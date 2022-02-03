Российские власти разработают перечень продуктов с торговой наценкой до 5%

Разработкой перечня продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться наценка до 5%, займутся Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Так, её уже планируется зафиксировать на отдельные категории овощей «борщового набора», сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию одного из участников межведомственного совещания по стабилизации цен на продовольственные товары.

По итогам совещания были достигнуты договорённости, что Минсельхоз и Минпромторг с ФАС разработают перечень продуктов, на которые будет распространяться эта наценка (до 5%), с указанием конкретных позиций, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в список, скорее всего, войдут наиболее востребованные продукты, например хлеб и молочная продукция.

Также в планах фиксация торговой наценки от 0 до 5% на «борщовый набор», в который входят картофель, морковь, свёкла и капуста. Здесь наценку предполагают вводить по определённым категориям, чтобы покупатель мог выбрать и более дорогую продукцию. Не исключается фиксация цен на сахар.

Потом всё это доведут до сетей, рекомендации будут зафиксированы в декларации или подобном документе. ФАС будет следить за выполнением рекомендаций, — рассказал источник агентства.

При этом он отметил, что предложенные меры являются нерыночными и не приведут к снижению цен. Чтобы цены прекратили расти, необходимо увеличивать производство, убеждён источник.

Тогда начинается конкуренция, начинается снижение цены. А пока мы производство не увеличим, рентабельности у производителей нет, поэтому и они цены держат, и сети пытаются заработать, — резюмировал он.

Ранее россиянам объяснили причину постоянного роста цен на сахар. По словам эксперта по сахарному рынку Евгения Иванова, сахар — это типичный сырьевой товар, цена на который будет всё время падать и подниматься вне зависимости от обстоятельств. Так этот продукт демонстрирует свою волатильность.