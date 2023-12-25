Российские власти оценили качество регуляторной политики в регионах Минэк: внедрение инструментов регуляторики в 2023 году в РФ осталось стабильным

Фото: Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look Press

Уровень внедрения инструментов регуляторной политики в российских регионах в 2023 году в целом остался стабильным, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Министерства экономики РФ. Такой вывод в ведомстве сделали по результатам анализа качества процедур оценки регулирующего воздействия (ОРВ) нормотворчества в субъектах федерации.

Минэкономики составило рейтинг российских регионов по качеству проводимой ими в 2023 году регуляторной политики. Такой мониторинг проводится ежегодно. В результате все регионы были поделены на пять групп по уровню качества ОРВ — от высшего до неудовлетворительного. В первый вошли 18 субъектов федерации, на первом месте оказался Краснодарский край, за ним следуют Новосибирская и Смоленская области. В последнюю группу были отнесены три региона — Калмыкия, Ингушетия и Тува.

В группу «хорошистов» попали 20 регионов, к «середнякам» отнесли 30, оценку «удовлетворительно» получили 14 регионов. Москва оказалась в высшей группе, но заняла там последнее место.

По результатам анализа эксперты отметили, что оценка эффекта от нормативного регулирования после ее вступления в силу показывает в четыре раза больше проблем, чем на этапе подготовки.

Ранее в Минэкономики России спрогнозировали, что летом 2024 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут в пределах 9,8%. Электроэнергия при этом подорожает на 8,9%.