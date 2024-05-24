Российские «викинги» превратили «Гвоздику» ВСУ в «раскаленный мангал» Отряд «Викинги» точным ударом «Ланцета» поразил спрятавшуюся в лесу «Гвоздику»

Фото: МО РФ

Ланцет

Разведчики отдельного отряда спецназначения «Викинги» поразили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», принадлежащую Вооруженным силам Украины. В пресс-службе отряда отметили, что бойцы атаковали САУ точным ударом «Ланцета», превратив технику противника в «раскаленный мангал».

Еще час назад САУ 2С1 «Гвоздика» чубатых вела огонь по позициям наших войск. Рота «ГРОМ» отряда «Викинга» точным ударом Ланцета («Изделие 51») превратили данное орудие в «раскаленный мангал», — сообщили в пресс-службе.

В сообщении уточняется, что видео снято на Запорожском направлении. В результате удара также была поражена живая сила противника.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что свыше половины территории города Волчанска в Харьковской области находится под контролем российских сил. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Депутат также указал на успехи в выполнении поставленных задач российским войскам. Водолацкий добавил, что следующими станут Славянск, Краматорск и Красноармейск.