https://static.news.ru/photo/1d4b9f22-69c1-11ea-9286-fa163e6e4271_660.jpg Фото: NEWS.ru

Министерства в России с 20 марта начнут проводить мониторинг цен на продукты и лекарства в стране. Об этом во время заседания сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, в первую очередь работа ведомств будет сконцентрирована на поддержке отраслей, которые в настоящее время оказались в тяжёлой ситуации. Однако, отметил Мишустин, сначала необходимо поддержать людей и обеспечить их продуктами.

Что здесь имеется в виду? Первое: Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации, — приводит слова премьера РИА Новости.

Мишустин заметил, что речь идёт о продуктах питания, детских товарах, лекарствах, медицинских изделиях и не только. Власть, подчеркнул политик, сделает всё, чтобы в российских магазинах не было пустых полок.

По информации на 19 марта, коронавирусом в мире заразились 219 583 человека, из них 8928 скончались, а 84 801 вылечился. В РФ зафиксировали 147 случаев заболевания, один человек умер.

Как ранее передавал NEWS.ru, Россия справится с распространением коронавирусной инфекции, у граждан нет поводов для паники в связи с эпидемией COVID-19. С таким заявлением 19 марта выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин.