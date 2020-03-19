Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Министерства в России с 20 марта начнут проводить мониторинг цен на продукты и лекарства в стране. Об этом во время заседания сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, в первую очередь работа ведомств будет сконцентрирована на поддержке отраслей, которые в настоящее время оказались в тяжёлой ситуации. Однако, отметил Мишустин, сначала необходимо поддержать людей и обеспечить...