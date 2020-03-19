Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что специалистам НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева удалось расшифровать полный геном коронавируса. Это поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения инфекции.

Оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения, — цитирует РИА Новости и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева д.м.н. Дмитрия Лиознова.

Как писал NEWS.ru, в Новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начались испытания вакцины против COVID-19. Первые 13 прототипов вакцины тестируют на лабораторных животных. В «Векторе» создали также тест-систему на коронавирус. Несмотря на то что вирус может мутировать, усовершенствование системе не потребуется.

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