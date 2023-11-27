Российские ученые выявили причину дефицита меди в пшенице

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Ученые ТюмГУ определили причины опасного для урожая дефицита меди и других микроэлементов в системе «почва — растение» в условиях Западной Сибири, сообщила пресс-служба учебного заведения. Там отметили, что в пшенице, которая произрастает в регионе, содержание меди напрямую зависит от типа почвы и ее географического расположения.

Содержание подвижных форм меди в зависимости от типа и подтипа почв изменяется в диапазоне от 0,15 до 0,25 мг/кг. Содержание меди в зерне пшеницы, произрастающей на юге Тюменской области, варьируется от 4 до 6,5 мг/кг, — отметила заведующая кафедрой геоэкологии и природопользования ТюмГУ Анна Синдирева.

Она подчеркнула, что необходимо изучать содержание, распределение и подвижность микроэлементов на незагрязненных почвах для проведения контроля за состоянием окружающей среды и природоохранных мероприятий. Также выявленные закономерности позволят прогнозировать изменение химического состава почв в случае дополнительного поступления микроэлементов в почву, например, при антропогенном загрязнении.

Ранее стало известно, что ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру мискантус. Согласно расчетам специалистов, с одного гектара плантаций этого растения можно получать до четырех тонн целлюлозы, которая используется в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Благодаря этому можно уйти от технологии выработки целлюлозы из древесины, что технологически сложнее и дороже, пояснили сотрудники учреждения.