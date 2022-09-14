Российские ученые создали новый композитный материал для авиастроения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты из НИТУ МИСиС разработали технологию создания композиционного материала на основе полимерной матрицы и углеродных волокон, сообщает «Газета.Ru». Новый материал — легкий и прочный, им можно заменить иностранные аналоги в авиастроении для создания элементов силового набора и корпусных конструкций самолетов, а сам подход позволяет регулировать конечные свойства материала. Один из авторов работы, исследователь Андрей Степашкин рассказал, что новый материал может составлять около 60–70% общей массы самолетов.

Если говорить, например, о материалах для авиастроения, оптимальное содержание углеродных волокон будет скорее в интервале 60–70 % от общей массы конструкции, — рассказал ученый.

Углеродное волокно практически полностью состоит из атомов углерода. Материал имеет большую механическую прочность при малом весе, устойчивость к высоким температурам и отличную коррозионную стойкость. Использование таких материалов при создании самолетов позволяет уменьшить конечный вес самолета, а значит, и потребление топлива, тем самым снижая стоимость эксплуатации воздушного судна и его воздействие на окружающую среду.

Госкорпорация «Ростех» ранее сообщила, что Воздушно-космическим силам России была передана партия новых многоцелевых истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С. Самолеты были произведены на авиазаводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, входящем в Объединенную авиастроительную корпорацию. Первая партия таких боевых машин поступила на вооружение осенью 2021 года.