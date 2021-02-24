Российские туристы раскупили билеты в одну страну на полгода вперёд

https://static.news.ru/photo/f43f8374-76b6-11eb-afca-96000091f725_660.jpg Фото: Bildverlag Bahnmüller/imagebroker.com/Global look Press

Наибольшим спросом среди россиян при планировании и покупке туров на полгода вперёд пользуется Армения. Об этом свидетельствуют результаты исследования одного из сервиса поездок и путешествий.

На период с января по июнь 2021 года по указанному направлению продано практически 20% билетов среди всех зарубежных направлений. Кроме того, доля Армении в спросе на авиабилеты у самостоятельных путешественников выросла почти в полтора раза по сравнению с 2020 годом.

Другим популярным среди россиян государством оказалась Киргизия, куда продаётся почти каждый пятый билет, а также Турция — доля данного маршрута выросла в пять раз — до 17,6%.

В десятку самых востребованных стран среди туристов из РФ вошли Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Украина, передаёт Lenta.ru.

Ранее стало известно, что около 60% россиян рассчитывают, что границы с другими странами будут полностью открыты уже в 2021 году. Самым желанным государством, куда россияне хотели бы отправиться после открытия границ, закрытых из-за пандемии коронавирусной инфекции, стала Турция: этот вариант выбрали 14% опрошенных. В тройку также вошли Таиланд и Италия (по 8%). На четвёртой строчке оказалась Испания (8%), на пятой — Египет (6%). Одними из наиболее популярных среди россиян стран оказались Германия, Финляндия и Черногория (по 5% на каждую).

Около 68% участников опроса заявили, что открытие границ скажется на их планах. 45% россиян намерены поехать за рубеж, если ситуация улучшится, 9% — если риск заразиться COVID-19 сохранится. Примерно 20% респондентов сказали, что не ждут открытия границ, потому что предпочитают отдыхать в РФ, писал NEWS.ru.