Российские танкисты сорвали наступление ВСУ под Харьковом Экипаж российского танка Т-80 остановил наступление украинских сил в Харьковской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипаж танка Т-80 российского Западного военного округа остановил наступление украинских сил в Харьковской области. Слаженная работа танкистов не позволила сосредоточиться военным ВСУ, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным Викинг.

Противник пытался сосредоточиться, скопить свои силы для удара, чтобы продолжить наступление, задача была не допустить его сосредоточения, — пояснил танкист.

Викинг также рассказал, что пехота в соприкосновении с противником требует огонь артиллерии и танков. Так было и в этот раз. Нам дали координаты цели, мы вышли и отработали, добавил он.

Ранее командир танкового подразделения полковник Вооруженных сил России Иван Шиц заявил, что российский танкист в ходе спецоперации на Украине выжил, оказавшись на передовой в горящем танке. По его словам, боец через сутки вернулся на российские позиции, он рассказал, что в горящем танке из-за дыма несколько раз терял сознание.