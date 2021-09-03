Российские военные победили в «Танковом биатлоне» на «АрМИ-2021»

На полигоне Алабино прошли финальные заезды экипажей танков Т-72. По итогам командных состязаний российские танкисты заняли первое место в общем зачёте. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны России.

На финальном этапе соревнований танковых экипажей под названием «Эстафета» российские танкисты преодолели маршрут первыми, что заняло у них 1 час 36 минут и 49 секунд. На втором месте оказались китайские военные с отставанием от коллег из России на 10 минут и 31 секунду. На третьем месте оказались танкисты из Казахстана, а на четвёртое место попал азербайджанский экипаж.

В 2020 году российская команда заняла первое место в танковом биатлоне. Вторыми стали китайские танкисты, а третье место досталось военным из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что на международных военных играх 2021 года установлено сразу 20 мировых рекордов. 13 из этих рекордов принадлежат российским военным. Также в СМИ говорилось о восьми лучших в истории результатах, установленных за один день соревнований. Все достижения подтвердила международная коллегия судей. Наивысшие показатели продемонстрировали военнослужащие в номинациях «Мастера автомобильной техники», «Военное ралли» и «Морской десант».