Российские танки Т-90М сорвали вылазку ВСУ на Краснолиманском направлении Аверин заявил, что танки Т-90М «Прорыв» сорвали вылазку ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские танки Т-90М «Прорыв» предотвратили попытку разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на Краснолиманском направлении, передает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» Дениса Аверина. По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) обнаружили разведгруппу 81-й аэромобильной бригады ВСУ, пытавшуюся разведать позиции российских войск.

Танковые экипажи произвели удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых позиций. В итоге украинские военные понесли потери и были оттеснены к ранее занимаемым позициям, подчеркнул Аверин.

Ранее Министерство обороны России сообщило о поражении российскими военными пунктов управления бригад ВСУ в районе населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево на территории ДНР.

Ранее морские пехотинцы Черноморского флота отразили атаку украинской ДРГ в зоне спецоперации. Местонахождение противника определили по данным разведки. Атака диверсантов ВСУ была сорвана огнем из противотанкового ракетного комплекса, артиллерии и танков Т-90М «Прорыв».

12 марта в сводке Минобороны сообщалось о пресечении деятельности пяти украинских ДРГ на Купянском направлении.