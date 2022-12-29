Российские танки Т-80 БВ прибыли на Запорожское направление СВО

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции на Запорожское направление прибыли российские танки Т-80 БВ, передает РИА Новости. По словам корреспондента, боевые машины превосходят украинские аналоги по ряду характеристик.

Эта машина в три-четыре раза превосходит машины противника. Маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро — до 80 километров в час, — описывает модернизированный танк оператор-наводчик.

Он также указал, что машина позволяет «комфортно и удобно» вести огонь, а «прицельных приспособлений и приборов хватает». Кроме того, по его словам, танк производит мало шума, что не позволяет противнику с легкостью его засечь.

2 декабря научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (дочерняя компания Ростеха) поставила Министерству обороны России партию модернизированных танков Т-72Б3М. В компании подчеркнули, что новые танки отличаются улучшенной маневренностью, огневой мощью и защитой.

Накануне авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре передал Министерству обороны России очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57. Объединенная авиастроительная корпорация также предоставила ведомству многоцелевые истребители Су-35С для Воздушно-космических сил.