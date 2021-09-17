Российские танки защитят аэрозолем от американских Javelin

Новый аэрозольный боеприпас 3ВД35, разработанный в госкорпорации «Ростех», сможет защитить российскую бронетехнику от атак высокоточного вооружения, в том числе направленных в наиболее уязвимую часть — верхнюю полусферу. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Бекхан Оздоев. Он добавил, что разработка обладает высоким экспортным потенциалом и инозаказчики уже заинтересовались в приобретении.

Разработка «прикрывает» технику как от высокоточных авиационных средств поражения, барражирующих боеприпасов, так и от ракет противотанковых ракетных комплексов третьего поколения, включая комплексы Javelin, — сказал Оздоев, слова которого приводятся на сайте ГК.

Он отметил, что главное преимущество аэрозольного боеприпаса 3ВД35 состоит в возможности защитить бронетехнику, в том числе танки со слабозащищённой верхней полусферой, от атак противотанковых управляемых ракет, в том числе комплексом американских Javelin и дронов-камикадзе (барражирующих боеприпасов). Верхняя полусфера (башня), в свою очередь, наиболее подвержена поражению, поскольку не защищена противокумулятивной или динамической защитой.

Оздоев отметил, что боеприпас предназначен для индивидуальной защиты техники от высокоточного оружия с лазерной, оптической и тепловой системами наведения. Он выстреливается в направлении атаки противника и создаёт завесу аэрозольных помех, которые «обманывают» системы наведения высокоточных боеприпасов. Калибр боеприпаса составляет 76 мм. Длина — 290 мм. Вес — 1,8 кг. Температурный диапазон применения боеприпаса — от минус 50 до плюс 55 градусов.

Ранее сообщалось, что на полигоне Сары-Шаган в Казахстане произведён успешный пуск ракеты нового комплекса ПРО ВКС России. Командир части противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук подтвердил успешный пуск нового типа противоракетного боеприпаса.