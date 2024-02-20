Российские специалисты изучили неповрежденный FPV-дрон ВСУ

Фото: МО Украины

Российские специалисты изучили захваченный в целости украинский FPV-дрон, сообщил тульский производитель беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Беспилотники такого типа оснащены системами самоуничтожения, чтобы снизить вероятность их захвата. Однако на попавшем в руки российских бойцов FPV-дроне она не сработала, пишет РИА Новости.

Стандартная рама семь дюймов, в носовой части, скорее всего, устройство удаленного взведения с физическим предохранителем. Видеопередатчик, антенна видео всенаправленная, камера FPV, бесколлекторные моторы, — рассказал конструктор.

Собеседник агентства отметил, что все комплектующие захваченного дрона китайского производства и доступны на маркетплейсах.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видео, на котором FPV-дрон влетает в укрытие бойца ВСУ и уничтожает противника. По словам военкора, кадры сделаны в селе Первомайском.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев накануне отметил, что развитие технологий привело к изменению характера войн по всему миру. По его словам, в начале спецоперации существовало мнение, что она пойдет по «классическим канонам», однако вскоре стало ясно, что так не будет. Политик добавил, что теперь особое место занимают беспилотники и это является предметом удивления всех стратегов и экспертов.