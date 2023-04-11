Российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске Пушилин: силы РФ окружают Авдеевку и держат пути снабжения ВСУ под огневым контролем

Фото: t.me/pushilindenis

Пушилин

Денис Пушилин, исполняющий обязанности главы ДНР, сообщил в эфире Первого канала, что все административные здания в Артемовске находятся под контролем российских вооруженных сил. Он отметил, что украинская армия по-прежнему присутствует на западе города, где продолжают удерживать некоторые районы.

Там, где они сейчас еще закрепились, ситуация следующая: у тех подразделений нет никакого выбора, кроме как идти вперед и сдаваться в плен. Назад пути нет, потому что там работают заградотряды, — подчеркнул врио главы республики.

В настоящее время на западной окраине Артемовска проходят ожесточенные бои, особенно активное противостояние развернулось в районе железнодорожных путей. Пушилин подчеркнул, что российские силы уже перешли некоторые участки этой железной дороги.

Ранее Пушилин сообщил о своем визите в Артемовск. Он рассказал, что отступая из Артемовска, украинские военные подорвали здание городской администрации. По мнению Пушилина, для восстановления города из руин потребуется много работы.

В свою очередь командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной, но контролируемой для ВСУ. Он рассказал, что бои носят жесткий характер с обеих сторон. По его данным, со стороны ВС РФ сейчас работают спецназовцы и десант.