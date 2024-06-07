Российские силы взяли Парасковиевку и Ивановку: новости СВО на вечер 7 июня

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Министерство обороны России сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Парасковиевка в ДНР. Также в течение недели ВС РФ взяли населенный пункт Уманское на том же направлении. Отмечается, что при этом было нанесено поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, а также отражено 39 контратак противника.

Перед этим военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что российская армия заняла также населенный пункт Ивановка на Купянском направлении. По его данным, об уходе ВСУ из этой местности пишут местные СМИ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне специальной военной операции к утру 7 июня, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ пошли в контратаку под Харьковом

ВСУ пытаются вернуть населенные пункты Харьковской области, рассказал российский военнослужащий Александр. По его словам, для этого противник начал новое контрнаступление и активно пытается отбить Волчанск. Российской армии, отметил он, удалось занять несколько сотен квадратных километров на этом направлении. Однако теперь продвижения несколько снизились, утверждает он.

ВСУ дистанционно минируют территорию Харьковской области, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, противник обстреливает местность из немецких РСЗО MARS II кассетными реактивными снарядами, начиненными противотанковыми минами AT2. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Зеленский выступил против прекращения огня на фоне сообщений об успехах ВСУ

Немецкий журналист Юлиан Репке рассказал об успешном наступлении ВСУ в районе Часова Яра. По его словам, украинским войскам удалось вытеснить российскую армию из поселка Калиновка и отвоевать большую часть населенного пункта. Российские военкоры эти данные не подтверждают, они сообщают об интенсивных боестолкновениях в этой местности. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский выступил против прекращения огня в зоне боевых действий. В своей речи перед Национальным собранием Франции он выразил уверенность, что «битва с Россией может быть выиграна».

Ночью под Киевом горела нефтебаза

Утром 7 июня глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов загорелся промышленный объект в столичном регионе Украины. По его словам, работали силы противовоздушной обороны. На какое именно промпредприятие пришелся инцидент, Кравченко не уточнил. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

Позже военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео горящей нефтебазы в Киевской области. На кадрах видно, как в небо поднялся густой черный столб дыма. По данным репортера, огонь охватил объект в поселке Гребенки после «ночного прилета». Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Киев погружается во мрак и социальную катастрофу

Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко признал, что компания лишилась порядка 86% генерирующих мощностей. По его словам, ситуацию усугубляет то, что многие электрообъекты на Украине неоднократно подвергались ударам.

Украинский экономист и аналитик Алексей Кущ тем временем рассказал, что в киевском жилом массиве Позняки из-за отключения электричества разворачивается «тотальная социальная катастрофа». По его словам, местным жителям дают электроэнергию лишь на пару часов ночью и днем. При этом в Днепропетровской области электричество не отключают уже несколько дней, обратил внимание Кущ.

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