Российские силы сбили на Запорожском направлении украинский вертолет Ми-24 Российские военные с помощью «Бука» сбили на Запорожском направлении вертолет ВСУ Ми-24

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 на Запорожском направлении, а артиллерия уничтожила бронеавтомобиль и до 10 украинских военных, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева. Вертолет Ми-24 сбили с использованием зенитно-ракетного комплекса «Бук» при попытке нанести авиационный удар по российским позициям из района населенного пункта Темировка.

На Запорожском направлении при попытке нанесения авиационного удара по нашим позициям из района населенного пункта Темировка расчетом зенитно-ракетного комплекса «Бук» был сбит вертолет Ми-24 противника, — сказал Гордеев.

Также Гордеев сообщил о выявлении скопления пяти бронеавтомобилей и до 40 боевиков в районе населенного пункта Малиновка. Российская артиллерия нанесла упреждающий огонь, уничтожив бронеавтомобиль и до 10 националистов, согласно данным радиоперехватов.

24 марта Минобороны сообщило, что на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях потери ВСУ за сутки составили до 645 украинских военнослужащих. Кроме того, противник лишился нескольких гаубиц, бронемашин и другой военной техники.