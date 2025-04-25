Российские силы поразили командный пункт ВСУ ВС России уничтожили штаб 47-й бригады ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Российские военные нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Украины в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве. Операция была проведена бойцами группировки «Север» при поддержке курских пограничников. Минобороны данную информацию не комментировало.

Курские пограничники в ходе воздушной разведки выявили большое скопление техники противника на территории Украины. Во взаимодействии с ВС России цели уничтожены, — уточнил источник.

Согласно опубликованной информации, под удар попал командный пункт 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Для поражения целей использовались оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-М». Потери украинской стороны составили 18 единиц техники и 75 военнослужащих, в том числе более 20 офицеров.

Ранее российские войска нанесли авиаудар по позициям ВСУ в селе Редкодуб, Краснолиманское направление. Уточняется, что были сброшены фугасные бомбы на пункт временной дислокации 77-й аэромобильной бригады.

До этого ВС РФ нанесли комбинированный удар по военным объектам в Киеве в ночь с 23 на 24 апреля — в столице раздались мощные взрывы. Сначала город атаковали российские ракеты, затем беспилотники. Какие именно объекты поражены, не уточняется.