Российские силы отбили попытку атаки ВСУ в Харьковской области Российские мотострелковые подразделения отбили попытку атаки ВСУ в Харьковской области

Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские мотострелки отразили попытку атаки украинских вооруженных сил в Харьковской области. Как передает РИА Новости со ссылкой на офицера пресс-центра группировки «Запад» Евгения Половодова, это произошло в районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка.

В зоне обороны 6-й армии в районе Масютовки и Гряниковки военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады попытались атаковать наши позиции. С поддержкой артиллерии мотострелковые подразделения нанесли огневые удары по противнику, в результате которых он был вынужден вернуться на прежние позиции, — заявил офицер.

17 марта врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие продолжают продвигаться вглубь промзоны в Артемовске, им удалось закрепиться в здании АЗОМ. По его словам, там шли ожесточенные бои.

15 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что российские войска контролируют около 50% Артемовска. Он подчеркнул, что российские военнослужащие пытаются штурмовать промзону в Артемовске, опираясь на опыт, полученный в Соледаре. По мнению советника врио главы ДНР, город будет взят в любом случае.