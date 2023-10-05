Российские силовики протестируют маскирующую гранату Росгвардия и ФСБ протестируют новейшую дымовую гранату РДГ-У

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РДГ-У,

Росгвардия и ФСБ проведут испытания новейшей дымовой гранаты РДГ-У, принятой на снабжение ВС России в сентябре 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Граната предназначена для маскировки личного состава и военной техники от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне, а также высокоточного оружия с тепловизионными системами прицеливания.

Силовые ведомства, в том числе Росгвардия и ФСБ, заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести ее опытную эксплуатацию в своих подразделениях, — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, граната имеет комбинированный принцип действия, при котором дымообразующий состав создает мгновенную завесу в воздухе, а курящийся элемент позволяет подпитывать завесу некоторое время. Боеприпас сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 55 градусов. Госиспытания РДГ-У завершились в феврале 2023 года.

До этого стало известно, что инженеры из Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева изобрели локатор для обнаружения легковесных беспилотных летательных средств. Устройство способно находить цели в радиусе до 10 км, а минимальный вес дрона для обнаружения — 150 граммов.