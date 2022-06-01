Российские силовики начали проверку окружения Чубайса Российские спецслужбы проверяют Чубайса и его окружение на коррупцию

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Анатолий Чубайс

Российские спецслужбы начали опрос свидетелей о возможных коррупционных схемах покинувшего РФ экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса и его окружения, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Также силовики проверяют всю имеющуюся на данный момент документацию.

Различные подразделения силовых структур России <...> опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию, — сообщил собеседник агентства.

При этом представитель органов не уточнил, о каких преступлениях идёт речь.

28 мая силовые структуры объявили, что намерены проверить информацию о скрытых в европейских банках счетах Чубайса. По их словам, суммы на них могут достигать нескольких миллиардов в иностранной валюте. Представитель экс-главы «Роснано» до этого заявил, что у него нет ни элитной недвижимости в Европе, ни личного самолета.

25 марта президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития. Следом действующий глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании в годы, когда её возглавлял Чубайс: с 2010-го по 2020-й.