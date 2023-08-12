Российские штурмовики разнесли «Зверинец» ВСУ Руденко: штурмовики разнесли позиции ВСУ на крупном опорном пункте под Марьинкой

Фото: МО РФ

Российские штурмовики уничтожили одну из позиций на крупном опорном пункте Вооруженных сил Украины, более известном как «Зверинец», сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, подразделения Южной группировки войск продолжают успешное продвижение на Марьинском направлении.

Руденко сообщил, что потери в личном составе понесла 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. По словам военкора, на взятой под контроль российскими бойцами позиции «живых украинских боевиков не осталось».

До этого самолеты Су-25 штурмовой авиации били по скоплениям живой силы ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Кроме того, в Краматорске был поражен пункт временной дислокации 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а на полигоне в Николаевке в ЛНР реактивная система залпового огня «Торнадо-С» накрыла огнем район подготовки иностранных наемников.

Ранее доброволец с позывным Шахтер сообщил, что бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских войск у Марьинки. По его словам, опорник располагался в Красногоровском вентиляционном стволе шахты «Трудовская» в ДНР.