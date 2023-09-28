Российские семьи предложили поощрять за долгую жизнь в браке ЛДПР предложила дарить землю живущим в браке более 10 лет

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Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцкий вносит на рассмотрение Госдумы законопроект о бесплатном предоставлении земли российским семьям, передает ТАСС. Речь идет лишь о тех гражданах РФ, которые прожили в браке более 10 лет и завели детей.

Предлагаемая законопроектом возможность бесплатного получения семьями, которые длительное время находятся в браке, земельного участка улучшит их благосостояние, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития, — говорится в пояснительной записке.

В случае принятия законопроекта изменения будут внесены в Земельный кодекс РФ. Предоставленный семьям участок станет общей долевой собственностью всех членов, включая несовершеннолетних.

Как отметил Слуцкий, инициатива позволит возродить родовые усадьбы, что качественно повысит уровень жизнь граждан. В правительстве РФ однако законопроект не поддержали, назвав данную меру избыточной.

Ранее Слуцкий предложил увеличить в два раза имущественный налоговый вычет при продаже россиянами недвижимости. По его словам, существующая система льгот уже давно не дотягивает и до половины стоимости однокомнатной квартиры.