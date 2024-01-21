Российские саперы показали необычный способ разминирования Российские саперы начали применять дроны для обезвреживания мин

Фото: МО РФ

Российские саперы используют инновационный метод разминирования в зоне СВО с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает телеканал «Звезда». Он позволяет уничтожать заложенные противником взрывные устройства и неразорвавшиеся боеприпасы без риска для жизни военнослужащих.

Суть метода состоит в том, что сначала оператор БПЛА обнаруживает взрывоопасный предмет и определяет его тип. Затем к дрону крепится тротиловый заряд с огнепроводной трубкой, длина которой рассчитывается соответственно расстоянию полета БПЛА до мины или боеприпаса и обратно. Дрон относит заряд к взрывоопасному предмету, сбрасывает его и отлетает на безопасное расстояние. После этого происходит подрыв боеприпаса, а БПЛА возвращается к оператору.

Ранее сообщалось, что бойцы инженерного подразделения 1-го армейского корпуса ВС России провели мероприятия по разминированию территории под Донецком. При этом был задействован робототехнический комплекс «Уран-6», который помогает саперам безопасно обезвреживать противопехотные мины. Разминирование проводилось на сельскохозяйственных угодьях и участках, прилегающих к линии электропередачи.