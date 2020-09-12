Российские самолёты пролетели над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

https://static.news.ru/photo/6d107978-f52c-11ea-bac4-fa163e074e61_660.jpg Ту-142 Фото: mil.ru

Северный флот сообщил о плановых полётах двух дальних противолодочных самолётов Ту-142 над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. На части пути их сопровождали иностранные истребители.

Они следовали по маршруту больше 11 часов. Полёты выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передаёт ТАСС.

12 сентября два дальних противолодочных самолета Ту-142 Северного флота выполнили плановые полёты над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, — сообщили в пресс-службе Северного флота.

Как писал NEWS.ru, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в последнее время количество полётов разведывательной авиации НАТО у российских границ выросло более чем на 30%. Главком ВКС Сергей Суровикин, в свою очередь, отметил, что подобные действия противоречат обещаниям Альянса не допускать конфронтации. По его словам, инцидентов позволяет избегать только профессионализм российских лётчиков.