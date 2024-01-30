Российские сайты вернулись к жизни после массового сбоя Работа сайтов и приложений в доменной зоне .RU стала восстанавливаться

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo/Global Look Press

Российские сайты и приложения постепенно возвращаются к работе после массового сбоя, убедились корреспонденты NEWS.ru. Речь идет о сетевых страницах, работающих в доменной зоне .RU.

По информации Downradar, проблемы начались примерно в 19:30. Например, московские пользователи не могли открыть приложения банков и «Госуслуги». Из-за проблемы с первыми в столице появились очереди в магазинах.

Проблемы с доступом к сайтам в России возникли из-за технической проблемы, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC, сообщили NEWS.ru в Координационном центре доменов .RU/.РФ. В пресс-службе Минцифры России пояснили, что DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.

Массовый сбой в работе мобильных операторов и провайдеров в России произошел вечером 30 января. Жители крупных российских городов сообщали о проблемах с доступом ко всем доменам в зоне .RU, в том числе к «Яндексу», а также к банковским приложениям, среди которых «Тинькофф», Сбербанк и Альфа-Банк.

Также неполадки наблюдались у пользователей сайта и приложения маркетплейса Ozon. Представители онлайн-магазина рассказали, что в его системах сбоев не было. В пресс-службе также отметили, что сроки выдачи заказов, которые необходимо было забрать сегодня, продлеваются на два дня, чтобы покупатели успели их получить до истечения срока хранения.