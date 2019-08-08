https://static.news.ru/photo/5ff123e2-ba12-11e9-b519-fa163e074e61_660.jpg Фото: vitalykuzmin.net

Российские разведчики смогли установить рекорд на Армейских международных играх — 2019. В рамках второго испытания «Отличники войсковой разведки», российские военные установили абсолютный рекорд по скорости.

Разведчик-радиотелефонист Даниил Курин и старший разведчик Николай Зайцев установили абсолютный рекорд соревнований, настроив израильскую радиостанцию VRC-950 и передав информацию всего за 30 секунд, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу игр.

Также российская команда выполнила упражнение по перетаскиванию раненого и ящиков с боеприпасами под огнём условного противника, переправила 100 кг груза по верёвкам через импровизированное ущелье и выполнила норматив по надеванию костюма химзащиты.

Ранее News.ru сообщал, что российские истребители за прошлую неделю вылетели 12 раз на перехват иностранных летательных аппаратов. Воздушную разведку вдоль границ России вели 39 иностранных самолётов.