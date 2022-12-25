Российские разведчики ударили по окопам ВСУ на Купянском направлении Разведчики России обстреляли оборудованные позиции войск Украины на Купянском направлении

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разведчики 6-й армии ВС РФ Западного военного округа ударили по скоплению войск Украины. Удару подверглись оборудованные позиции, которые были обнаружены в лесополосе на Купянском направлении, сообщает РИА Новости.

У нас есть связь с расчётом, который уже готов, сейчас мы будем... корректировать. Наш расчёт АГС. Точки у нас уже найдены, — рассказал разведчик с позывным «Горелый».

Украинские окопы были обнаружены разведкой, использовавшей дрон. После получения координат расчёт АГС нанес удар по противнику. При отходе расчёта потребовалось стрелять на поражение из автоматов. По данным агентства, «Горелый» остался удовлетворен проделанной работой.

Ранее российские разведчики нанесли удар по группе украинских военных, выдавших себя светом фонариков на Купянском направлении. Солдаты ВСУ понесли потери, а выжившие сбежали, рассказал командира группы спецназначения Западного военного округа.