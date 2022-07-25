Российские потребители подали в суд на компанию Bosch «Известия»: в РФ на компанию Bosch подали в суд из-за нарушения прав потребителей

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Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск в Химкинский городской суд к немецкой компании Bosch. Причиной иска инициаторы назвали нарушения прав потребителей. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, иск был подан к двум юридическим лицам, представляющим немецкую компанию в РФ: ООО «Роберт Бош» (занимается импортом садовой техники и автомобильных компонентов) и ООО «БСХ Бытовые приборы» (отвечает за импорт бытовой техники).

В иске отмечается, что представители компании в России в связи с решением Bosch приостановить свою деятельность из-за санкций несут юридические обязанности перед потребителями. Туда входят, в том числе, замена недоброкачественного товара и другие гарантийные обязательства. Однако в ОПИ считают. что компания нарушает возложенные на неё права российских потребителей.

По словам главы ОПИ Олега Павлова, российские потребители в настоящее время не получают гарантийную и послегарантийную поддержку. Кроме того, компания ущемляет интересы граждан, закрывая производства в стране, на которых заняты тысячи сотрудников, отметил Павлов.

Глава департамента корпоративных коммуникаций ООО "БСХ Бытовые приборы Антон Рассадин заявил, что ему о подобном иске ничего неизвестно. Он также сообщил, что компания продолжает исполнять все обязательства перед потребителями, в том чисел по гарантийному и послегарантийному обслуживанию, а также замене приборов в полном соответствии с законом о защите прав потребителей.