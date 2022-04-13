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Россия

Российские пользователи потребовали от Netflix 60 млн рублей

Российские пользователи подали иск к сервису Netflix на 60 млн рублей за уход с рынка
15:18, 13 апреля 2022
Российские пользователи потребовали от Netflix 60 млн рублей Фото: pixabay.com
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Российские пользователи подали в Хамовнический суд Москвы коллективный иск к американскому видеосервису Netflix, сообщили в пресс-службе адвокатского бюро «Чернышов, Лукоянов и партнёры» (CLP). Основанием стало нарушение прав россиян в связи с односторонним отказом платформы от предоставления услуг, пишет РИА Новости.

Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 миллионов рублей, сказали представители пресс-службы.

В агентстве уточнили, что на сегодняшний день количество истцов составляет 20 человек, что соответствует требованиям подачи коллективного иска. Кроме того, сейчас в работе ещё порядка ста заявок. При этом присоединение истцов продолжится даже в ходе судебного процесса.

Ранее юрист Юрий Капштык отметил, что при построении защитной линии платформа Netflix будет ссылаться на свои условия пользования, а они являются добровольными, поэтому идея вряд ли увенчается успехом.

В начале марта сервис Netflix объявил о приостановке своей работы на территории России. Основной причиной такого решения является ситуация на Украине.

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