Российские пограничники не пострадали в инцидентах на границе с Арменией

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

В результате обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе 13 и 14 сентября сотрудники пограничного управления ФСБ России не пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на погрануправление российской службы безопасности РФ в Армении. Ранее появилась информация, что в зоне конфликта под обстрел попал автомобиль, принадлежащий ФСБ РФ.

В связи с появившейся в СМИ информацией Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения сообщает, что в результате имевших место 13 и 14 сентября 2022 года инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадали, — говорится в сообщении.

Минобороны Армении ранее обвинило Вооруженные силы Азербайджана в обстреле транспортного средства ФСБ России. По информации министерства, попавший под огонь автомобиль выполнял гуманитарную миссию в зоне боевой активности. Военное ведомство Азербайджана назвало армянские обвинения ложными, заявив, что военные не совершали обстрел российского военного объекта и автомобиля.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.