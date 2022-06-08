Российские пилоты во главе с Конюховым будут бить рекорд на парапланах

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Российская команда воздухоплавателей собралась установить рекорд по самому продолжительному полёту на парапланах, сообщает ОТР. Группу пилотов — участников трансконтинентальной экспедиции возглавляет всемирно известный путешественник Фёдор Конюхов.

С божьей помощью и с вашими молитвами мы будем бить мировой рекорд. Забирать сейчас мировой рекорд по мотопараплану у польского пилота, он хороший, мужественный, сильный, но мы хотим с Вологодской области пытаться его побить, — рассказал он.

По словам руководителя экспедиции «Перелёт — 2022» Игоря Потапкова, тактику и высоту полёта придётся менять в течение дня, ориентируясь на погоду.

12 июня пилоты будут в Москве, а к концу месяца собираются добраться до конечной точки маршрута — Севастополя.

Фёдор Конюхов совершил более 50 экспедиций, несколько кругосветных путешествий, установил 25 мировых рекордов. Путешественник стал первым человеком на Земле, который смог достичь пяти полюсов планеты и покорить семь вершин мира, включая Эверест.

Он также стал первым на планете, кому удалось пересечь южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на вёсельной лодке. Одиночное кругосветное плавание он начал 6 декабря 2018 года из порта Данидин в Новой Зеландии и закончил 9 мая 2019-го у островов Диего-Рамирес.