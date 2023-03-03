Российские парфюмерные сети начали осваивать зарубежные рынки «Коммерсант»: российские парфюмеры активизировали проекты развития в ближнем зарубежье

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Как сообщает газета «Коммерсант», парфюмерно-косметические сети России планируют расширить свой бизнес в странах ближнего зарубежья. Эксперты считают, что такое решение вызвано не только стремлением увеличить продажи, но и желанием создать логистические цепочки для импорта товаров в Россию через третьи страны.

Одна из сетей, «Лэтуаль», рассматривает возможность выхода на рынки Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Монголии. Компания уже разместила вакансии для этих стран на портале HeadHunter. Представители компании отказались от комментариев.

«Золотое яблоко» уже запустило свой первый магазин в Минске в 2021 году и еще один в Казахстане в 2022 году. К концу 2023 года планируется открытие четвертого магазина. Также компания планирует выход на рынок еще одной страны, которую пока не назвали. «Магнит» уже открыл 12 магазинов MCosmetic в Узбекистане в 2022 году.

Ранее в социальных сетях среди жителей Иркутска распространились сообщения о незнакомцах, которые якобы подходят к людям и предлагают им понюхать ядовитые духи, которые могут убить. В пресс-службе МВД по Иркутской области призвали жителей не беспокоиться, ни одного подобного случая зафиксировано не было.