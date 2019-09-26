https://static.news.ru/photo/6ad5b0b6-e082-11e9-ad08-fa163e074e61_660.jpg о. Тартус Фото: NASA/Wikimedia Commons

Судоремонтный комплекс откроется в пункте базирования военно-морского флота России в Сирии. Его задача — оперативное устранение неисправностей, отказов систем и механизмов корабельного оборудования, сообщил замглавы оперативного командования в дальней морской зоне Евгений Гущин.

Мастерская также предназначена для выполнения гарантийных ремонтов, технического обслуживания, регламентных работ кораблей и судов, которые находятся в порту Тартус. Комплекс расположится на территории 2,1 квадратных километра и вступит в строй 15 октября.

Сейчас идёт монтаж оборудования, передаёт РИА Новости .

По словам Гущина, новые технические блоки в десять раз повысят производительность плавучей мастерской, которая сейчас находится в Тартусе.

Ранее News.ru писал, что российская авиабаза Хмеймим в Сирии будет модернизирована и усилена. После завершения реконструкции второй взлётно-посадочной полосы она сможет принимать больше авиации.